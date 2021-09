Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) tendiert schwächer

Folgen FACEBOOK

Börsenspiel Trader: Clever handeln und Jaguar I-PACE gewinnen. Jetzt anmelden! -W-

Zu den Verlierern des Tages zählt die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 114,98 EUR.