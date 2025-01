Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 156,00 EUR an der Tafel.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 156,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 157,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 154,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 173.173 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gewinne von 10,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 25,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 164,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 15,69 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 14,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

