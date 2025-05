Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verliert am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 158,94 EUR ab.

Die Airbus SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 158,94 EUR. Die Airbus SE-Aktie sank bis auf 158,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 159,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 96.409 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR an. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 11,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 21,52 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 180,50 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Am 05.08.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

