Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Mittag fester

Um 15.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 96,97 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,63 EUR. Bei 98,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 169.998 Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 121,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 19,90 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90,32 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 7,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,08 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022. Das EPS belief sich auf 1,55 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 12.000,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Am 27.07.2023 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 9,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

