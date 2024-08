Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 134,36 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 134,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 134,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,16 EUR. Bisher wurden heute 35.534 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 28,62 Prozent wieder erreichen. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 11,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 161,33 EUR.

Am 30.07.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

