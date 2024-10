Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 136,56 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,1 Prozent auf 136,56 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 137,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 132.870 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 20,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,19 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 158,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 16,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

