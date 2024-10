Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag ins Plus

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 136,34 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 136,34 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 136,52 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 136,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.206 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 26,76 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 13,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 158,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 16,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 schlussendlich mit positivem Vorzeichen