Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) nahezu unbewegt

Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 118,54 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den behaupteten Werten im DAX, der im Moment bei 15.459 Punkten tendiert. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,46 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,10 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.755 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Bei 89,88 EUR fiel das Papier am 19.02.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Wegen Problemjet 'Dreamliner': US-Luftfahrtaufsicht hält Druck auf Boeing hoch - Boeing-Aktie dennoch höher

Airbus-Aktie: Jetblue bestellt weitere 30 A220-300

Airbus-Aktie im Rot: Auftrag für 20 A220 Flugzeuge von Aviation Capital erhalten

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus