Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verbilligt sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 158,20 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,3 Prozent auf 158,20 EUR nach. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 157,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,96 EUR. Zuletzt wechselten 220.442 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Gewinne von 9,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,08 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 24,10 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,13 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

