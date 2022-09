Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 92,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 92,29 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.394 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 23,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 88,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,73 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.000,00 EUR – eine Minderung von 15,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14.177,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 28.10.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie niedriger: Wizz Air kauft im großen Stil Flugzeuge bei Airbus

Aktien gefragt: Air India expandiert wieder - 30 neue Flieger von Airbus und Boeing

Airbus-Aktie mit Gewinnen: Airbus im August mit weniger Auslieferungen - Stornierung von Qatar-Auftrag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com