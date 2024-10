Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 135,90 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 135,90 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 136,00 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 134,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 135,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 91.353 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 21,36 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,19 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 158,33 EUR aus.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,25 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

