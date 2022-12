Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag im Plus

Um 09:22 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 110,90 EUR nach oben. Bei 111,00 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 110,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.796 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,18 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 28.10.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.518,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.309,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 16.02.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing-Aktie stärker: United Airlines erwirbt mindestens 100 Dreamliner - Absatzplus im November

Lufthansa-Aktie zieht kräftig an: Lufthansa stockt Gewinnprognose für 2022 auf - Swiss legt sich neue Langstreckenjets zu

