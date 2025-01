Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 158,04 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 158,04 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 158,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.390 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,35 Prozent. Am 08.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 26,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 164,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,24 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,69 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Lilium-Aktie höher: Lilium erhält Unterstützung von slowakischem Batterieunternehmer

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu