Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag fester

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 170,98 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 170,98 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 171,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 125.969 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 3,73 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,61 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 173,44 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 20.02.2025 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 24,72 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 22,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,71 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

