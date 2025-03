Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 170,70 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 170,70 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 171,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 170,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 224.088 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 177,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 26,92 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,61 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 174,00 EUR aus.

Am 20.02.2025 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 24,72 Mrd. EUR gegenüber 22,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

