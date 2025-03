Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 170,66 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 170,66 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,86 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.646 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 36,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,61 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 173,44 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,72 Mrd. EUR im Vergleich zu 22,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,73 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende freundlich

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsende