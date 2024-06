Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 144,22 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 144,22 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 145,42 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 112.839 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,83 Prozent. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,63 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,89 EUR aus.

Am 25.04.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 12,83 Mrd. EUR gegenüber 11,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

