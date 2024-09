Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 129,80 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 129,80 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 130,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 130,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 6.581 Stück.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,14 Prozent. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,23 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 162,67 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 1,34 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 16,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.10.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,40 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich

Verluste in Paris: CAC 40 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter