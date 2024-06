Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 147,48 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 147,48 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 148,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.349 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 18,47 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 179,89 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Investment-Tipp Airbus SE (ex EADS)-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Boeing-Aktie etwas stärker: Titan mit gefälschten Unterlagen in Flugzeugindustrie

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Airbus SE (ex EADS)-Aktie