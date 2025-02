Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 169,54 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 169,54 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 169,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 172,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 192.454 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 173,82 EUR an. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 2,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 26,42 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,85 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,13 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

