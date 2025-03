Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag verlustreich

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 171,28 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 171,28 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 171,12 EUR. Bei 171,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 88.502 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 27,17 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 174,00 EUR aus.

Am 20.02.2025 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,85 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 24,72 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 22,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

