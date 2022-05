Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 19.05.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 106,58 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 106,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 106,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.826 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,06 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 90,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 18,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 147,67 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.460,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,93 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

