Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 132,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 132,50 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 132,72 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.475 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 30,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,25 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,19 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 160,33 EUR.

Am 25.04.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,83 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,53 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Handelsende auf grünem Terrain

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Euronext-Handel: CAC 40 steigt