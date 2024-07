Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 131,72 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 131,72 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 135.440 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,20 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 9,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,19 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 160,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

