Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:07 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 131,68 EUR zu. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 131,70 EUR zu. Bei 131,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.186 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 23,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 120,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 8,69 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,19 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 160,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 12,83 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,53 EUR fest.

