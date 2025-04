S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Dienstagshandel im Minus

S&P 500 aktuell

Der S&P 500 sank letztendlich.

Am Dienstag sank der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 1,57 Prozent auf 4.982,77 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 42,014 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 3,44 Prozent fester bei 5.236,49 Punkten, nach 5.062,25 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 4.910,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.267,47 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.770,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.918,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2024, stand der S&P 500 bei 5.202,39 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,09 Prozent zurück. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.147,43 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Humana (+ 10,69 Prozent auf 281,95 USD), CVS Health (+ 5,92 Prozent auf 67,63 USD), UnitedHealth (+ 5,41 Prozent auf 553,08 USD), PayPal (+ 3,11 Prozent auf 55,04 EUR) und Lockheed Martin (+ 2,91 Prozent auf 443,36 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil VF (-13,50 Prozent auf 9,74 USD), Albemarle (-12,63 Prozent auf 50,76 USD), Enphase Energy (-11,19 Prozent auf 49,52 USD), Qorvo (-9,90 Prozent auf 50,81 USD) und Best Buy (-8,26 Prozent auf 56,17 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 115.276.216 Aktien gehandelt. Mit 2,485 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net