Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Vormittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 136,66 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 136,66 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 136,64 EUR. Mit einem Wert von 137,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.210 Stück gehandelt.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,46 Prozent. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 12,02 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,22 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 161,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 1,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,00 Mrd. EUR – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

CAC 40 aktuell: CAC 40 klettert schlussendlich

Gewinne in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Kursplus