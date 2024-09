Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 132,08 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 132,08 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 132,52 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82.054 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,20 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 162,67 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,60 Prozent auf 16,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

