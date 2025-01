Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Montagmittag stärker

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 163,94 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 163,94 EUR zu. Bei 164,02 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.923 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. 5,42 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,91 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 164,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 15,69 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 20.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

