Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 166,22 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 166,22 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,44 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 170,56 EUR. Zuletzt wechselten 127.155 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,95 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 174,00 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 20.02.2025 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,72 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 22,89 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,69 EUR im Jahr 2025 aus.

