Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) steigt am Donnerstagvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 148,50 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 148,50 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 148,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.863 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,38 Prozent. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,03 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,67 EUR.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 12,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,54 EUR je Aktie belaufen.

