Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 163,12 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 163,12 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 161,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,98 EUR. Zuletzt wechselten 51.351 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 23,53 Prozent sinken.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 164,33 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,13 EUR je Aktie.

