Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 166,24 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 166,24 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 166,06 EUR. Bei 166,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 6.815 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,96 Prozent.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,61 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,44 EUR.

Am 20.02.2025 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,85 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 24,72 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 22,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Am 06.05.2026 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2025 6,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

