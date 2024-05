Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 159,38 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 159,38 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 159,38 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 161,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.409 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 120,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,38 EUR.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,59 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,83 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

