Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Mit einem Wert von 162,00 EUR bewegte sich die Airbus SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Airbus SE-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 162,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 162,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 160,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 67.895 Stück.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 9,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit Abgaben von 23,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,61 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,50 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.04.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 13,54 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,83 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Airbus SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

