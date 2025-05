Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE fällt am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 161,54 EUR.

Die Airbus SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 161,54 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 160,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.466 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 9,79 Prozent Luft nach oben. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,61 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 180,50 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Am 30.04.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,56 EUR je Aktie belaufen.

