Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 161,90 EUR.

Die Airbus SE-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 161,90 EUR. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 162,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 161,44 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,30 EUR. Zuletzt wechselten 57.393 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Mit Abgaben von 22,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,61 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 180,50 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

DAX-Konzerne reduzieren 2024 Treibhausgas-Emissionen

Lufthansa-Aktie höher: Ohnmacht im Cockpit - Lufthansa-Jet fliegt auf Autopilot

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren verdient