Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Freitagvormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 148,56 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 148,56 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 148,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.883 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,33 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Abschläge von 19,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,42 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 12,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,53 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

