Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 186,22 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 186,22 EUR zeigte sich die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE-Aktie bei 186,58 EUR. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 185,86 EUR nach. Bei 186,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 7.263 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit Abgaben von 33,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 189,67 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,54 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 12,83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

