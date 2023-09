Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag in Rot

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 128,02 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 128,02 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 127,80 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.427 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 7,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 47,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

