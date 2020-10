Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Airbus SE (ex EADS) in Rot

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 64,85 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 64,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.804 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.01.2020 erreichte der Anteilsschein mit 139,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,70 EUR. Dieser Wert wurde am 18.03.2020 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 77,32 EUR angegeben. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 2,79 EUR je Aktie belaufen.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

