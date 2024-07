Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 133,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 133,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 133,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,36 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 52.678 Aktien.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,94 Prozent hinzugewinnen. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 9,59 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,19 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 160,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,53 EUR je Aktie belaufen.

