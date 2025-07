Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag tiefer

Airbus SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 185,02 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 185,02 EUR ab. Die Airbus SE-Aktie sank bis auf 184,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.260 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,04 Prozent. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 32,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 189,67 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,54 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 12,83 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,46 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

