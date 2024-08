Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 139,04 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 139,04 EUR. Bei 139,90 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 138,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.246 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 19,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 161,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 29.10.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

