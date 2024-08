Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Vormittag zu

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 139,36 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 139,36 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 139,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 139,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.378 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 19,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,22 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 161,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,00 Mrd. EUR – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Am 29.10.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

