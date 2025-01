Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 165,42 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 165,42 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 165,82 EUR an. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 165,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.127 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 4,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2024 erreicht. Abschläge von 24,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,13 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 166,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 15,69 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Pluszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Handel mit Gewinnen

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags mit grünem Vorzeichen

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc.