Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag gesucht

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 139,64 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 11:48 Uhr 4,9 Prozent. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 140,38 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 200.663 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,67 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 178,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 20.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 24,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Airbus SE am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 06.05.2026.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

