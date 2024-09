Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 132,14 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 132,14 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 132,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 131,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 90.502 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 9,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 162,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach 1,34 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,31 EUR je Aktie belaufen.

