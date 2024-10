Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 140,98 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 140,98 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.133 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 22,58 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 122,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 160,33 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 16,00 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,28 EUR je Aktie.

