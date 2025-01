Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) fällt am Freitagmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 166,38 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 166,38 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 166,26 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 167,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.106 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 3,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2024 (124,74 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 166,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,24 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,69 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

